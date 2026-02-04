Lune rouge Jam SARL LE GUEULARD Nilvange Mercredi 25 février, 19h00 PARTICIPATION LIBRE,

Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est Notre prochaine résidence au gueulard ce sera du 23 au 27 Février 2026 :

Jam « Lune Rouge » le mercredi 25 JFEVRIER de 19h00 à 22h00

Musiques improvisées donc, pas de classification, pas de contraintes. La jam est ouverte à

toutes et à tous.

Retrouvons-nous à 19h00 avec nos instruments et nos idées

Nous avons sur place :

Batterie, piano, amplis basse/guitare, micros, percussion, DI

Covoiturage depuis Metz, contactez-nous/vous.

Collectif né au @le.gueulard, Lune Rouge se veut un outil de rencontre et de création

artistique dans le Grand-Est

Résidences – Concerts & Jams

[https://www.facebook.com/profile.php?id=61551756125716](https://www.facebook.com/profile.php?id=61551756125716)

[https://www.instagram.com/lune.rougee](https://www.instagram.com/lune.rougee)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-25T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T22:00:00.000+01:00

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle



