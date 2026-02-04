Lune rouge Jam SARL LE GUEULARD Nilvange
Lune rouge Jam SARL LE GUEULARD Nilvange Mercredi 25 février, 19h00 PARTICIPATION LIBRE,
Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est Notre prochaine résidence au gueulard ce sera du 23 au 27 Février 2026 :
Jam « Lune Rouge » le mercredi 25 JFEVRIER de 19h00 à 22h00
Musiques improvisées donc, pas de classification, pas de contraintes. La jam est ouverte à
toutes et à tous.
Retrouvons-nous à 19h00 avec nos instruments et nos idées
Nous avons sur place :
Batterie, piano, amplis basse/guitare, micros, percussion, DI
Covoiturage depuis Metz, contactez-nous/vous.
Collectif né au @le.gueulard, Lune Rouge se veut un outil de rencontre et de création
artistique dans le Grand-Est
Résidences – Concerts & Jams
[https://www.facebook.com/profile.php?id=61551756125716](https://www.facebook.com/profile.php?id=61551756125716)
[https://www.instagram.com/lune.rougee](https://www.instagram.com/lune.rougee)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-25T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-25T22:00:00.000+01:00
SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle