Lune rouge Nilvange

Lune rouge

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:00:00

C’est reparti !

Nous partagerons les murs avec Nash (Léna Carotenuto) qui viendra exposer et improviser une création lumineuse pour le concert de sortie de résidence.

Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est.Tout public

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

English :

Here we go again!

We’ll be sharing the walls with Nash (Léna Carotenuto), who will be exhibiting and improvising a luminous creation for the residency?s final concert.

Lune rouge is a tool for artistic encounters and creation in the Grand-Est region of France.

