Lune rouge

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Concert de sortie de résidence.

Covoiturage depuis Metz et Thionville, contactez-nous/vous.

Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est.

Lune Rouge organise des rencontres créatives et promeut l’improvisation. Résidences Concerts & JamsTout public

5 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

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English :

Concert at the end of the residency.

Carpooling from Metz and Thionville, contact us.

Lune rouge is a tool for artistic encounters and creation in the Grand-Est region.

Lune Rouge organizes creative encounters and promotes improvisation. Residencies ? Concerts & Jams

L’événement Lune rouge Nilvange a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME