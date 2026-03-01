Lune rouge Nilvange
Lune rouge Nilvange vendredi 27 mars 2026.
Lune rouge
14 rue Clémenceau Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27 22:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Concert de sortie de résidence.
Covoiturage depuis Metz et Thionville, contactez-nous/vous.
Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est.
Lune Rouge organise des rencontres créatives et promeut l’improvisation. Résidences Concerts & JamsTout public
5 .
14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr
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English :
Concert at the end of the residency.
Carpooling from Metz and Thionville, contact us.
Lune rouge is a tool for artistic encounters and creation in the Grand-Est region.
Lune Rouge organizes creative encounters and promotes improvisation. Residencies ? Concerts & Jams
L’événement Lune rouge Nilvange a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME