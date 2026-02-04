Lune rouge SARL LE GUEULARD Nilvange

Lune rouge SARL LE GUEULARD Nilvange Vendredi 27 février, 20h00 10€ 5€

C’est reparti ! Nous serons en résidence au Gueulard café du 24 au 27 février avec Nash et le groupe π², notre nouvelle création hip-hop

Nous partagerons les murs avec Nash (Léna Carotenuto) qui viendra exposer et improviser une création lumineuse pour le concert de sortie de résidence.

Retrouvez-nous le 25.02 pour la jam et 27.02 pour le concert de sortie de résidence.

Covoiturage depuis Metz et Thionville, contactez-nous/vous.
[https://www.facebook.com/profile.php?id=61551756125716](https://www.facebook.com/profile.php?id=61551756125716)

Lune rouge se veut un outil de rencontre et de création artistique dans le Grand-Est.

Lune Rouge organise des rencontres créatives et promeut l’improvisation.
Résidences – Concerts & Jams
[https://www.instagram.com/lune.rougee/](https://www.instagram.com/lune.rougee/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-27T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-27T22:30:00.000+01:00

 info@legueulard.fr https://legueulard.fr/web/lune-rouge-fev-2026-a-20-h-00-min/

SARL LE GUEULARD 14 RUE CLEMENCEAU 57240 NILVANGE Nilvange 57240 Moselle


