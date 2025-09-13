Lune Rousse exposition Le Temple de Venterol Venterol

Lune Rousse exposition Le Temple de Venterol Venterol samedi 13 septembre 2025.

Lune Rousse exposition

Le Temple de Venterol 25 Rue du Bout du Monde, 26110 Venterol Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Lune Rousse exposition bois et peinture avec Thérèse et Bertrand Roualet

.

Le Temple de Venterol 25 Rue du Bout du Monde, 26110 Venterol Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 49 28 28

English :

Lune Rousse wood and painting exhibition with Thérèse and Bertrand Roualet

German :

Lune Rousse Ausstellung Holz und Malerei mit Thérèse und Bertrand Roualet

Italiano :

Mostra di legno e pittura Lune Rousse con Thérèse e Bertrand Roualet

Espanol :

Exposición de madera y pintura de Lune Rousse con Thérèse y Bertrand Roualet

L’événement Lune Rousse exposition Venterol a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale