Luné’games Salon des Halles Lunéville
Luné’games Salon des Halles Lunéville samedi 25 avril 2026.
Luné’games
Salon des Halles Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Week-end esport organisé par la Ville avec le concours de l’association LANA France
> de 10h à 23h le samedi
> de 13h à 19h le dimanche
Jeux sur consoles, PC, rétrogaming et habituels tournois*
Loup garou samedi et dimanche
Entrée gratuite. Retrouver les liens des inscriptions aux différents tournois sur le site de a mairie de Lunéville.Tout public
0 .
Salon des Halles Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00
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English :
Esport weekend organized by the town in conjunction with the LANA France association
> 10 a.m. to 11 p.m. Saturday
> 1pm to 7pm Sunday
Console and PC games, retrogaming and the usual tournaments*
Werewolf Saturday and Sunday
Free admission. To register for the various tournaments, visit the Lunéville town hall website.
L’événement Luné’games Lunéville a été mis à jour le 2026-03-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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