Luné’games

Salon des Halles Place Léopold Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Week-end esport organisé par la Ville avec le concours de l’association LANA France

> de 10h à 23h le samedi

> de 13h à 19h le dimanche

Jeux sur consoles, PC, rétrogaming et habituels tournois*

Loup garou samedi et dimanche

Entrée gratuite. Retrouver les liens des inscriptions aux différents tournois sur le site de a mairie de Lunéville.Tout public

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Salon des Halles Place Léopold Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 23 00

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English :

Esport weekend organized by the town in conjunction with the LANA France association

> 10 a.m. to 11 p.m. Saturday

> 1pm to 7pm Sunday

Console and PC games, retrogaming and the usual tournaments*

Werewolf Saturday and Sunday

Free admission. To register for the various tournaments, visit the Lunéville town hall website.

L’événement Luné’games Lunéville a été mis à jour le 2026-03-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS