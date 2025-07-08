LUNEL LA MÉDIÉVALE, HISTOIRE DE LA CITÉ DES PÊCHEURS DE LUNE Lunel

LUNEL LA MÉDIÉVALE, HISTOIRE DE LA CITÉ DES PÊCHEURS DE LUNE

Ce territoire entre mer et montagne, Espagne et Italie, levant et couchant est, de temps immémoriaux, un lieu de passage via d’antiques chemins ou par un réseau de roubines, de lagunes et de canaux. Petit à petit, les hommes s’y établissent et apprennent à en tirer parti. C’est le début d’une longue histoire qui conduit ici et maintenant, jusqu’à vous.

Et maintenant, imaginez les éléphants d’Hannibal partis d’Iberia, traverser ce pays en route pour la Trébie. Imaginez, les Tibbonides, famille de savants juifs et humanistes, chassés d’Al-Andalus (l’actuelle Espagne) par les Almoravides, s’établir à Lunel pour y fonder une grande école talmudique. Imaginez des bateaux chargés de sel précieux remonter le canal de Lunel et emplir les greniers d’une cité florissante…

Telle fut et demeure Lunel une terre d’accueil et de passage, de refuge et de prospérité. Une terre où rien n’est impossible, pas même prendre la lune dans ses filets.

Entre histoire, anecdotes et légendes, saurez-vous faire la part des choses ? .

English :

From time immemorial, this territory between sea and mountains, Spain and Italy, sunrise and sunset, has been a place of passage via ancient roads or a network of roubines, lagoons and canals. Little by little, people settled here and learned to make the most of it. This is the beginning of a long story that leads here and now, to you.

German :

Dieses Gebiet zwischen Meer und Bergen, Spanien und Italien, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang war seit jeher ein Ort der Durchreise über alte Wege oder durch ein Netz von Rousbines, Lagunen und Kanälen. Nach und nach ließen sich die Menschen dort nieder und lernten, die Gegebenheiten zu nutzen. Dies ist der Beginn einer langen Geschichte, die hier und heute bis zu Ihnen führt.

Italiano :

Da tempo immemorabile, questa terra tra mare e montagna, Spagna e Italia, alba e tramonto, è stata un luogo di passaggio attraverso antichi sentieri o una rete di roubines, lagune e canali. A poco a poco, le persone si sono stabilite qui e hanno imparato a sfruttarla al meglio. Questo è l’inizio di una lunga storia che porta qui e ora, a voi.

Espanol :

Desde tiempos inmemoriales, esta tierra entre mar y montaña, España e Italia, amanecer y atardecer, ha sido lugar de paso por antiguos senderos o a través de una red de roubines, lagunas y canales. Poco a poco, la gente se instaló aquí y aprendió a sacarle partido. Este es el principio de una larga historia que conduce aquí y ahora, hasta usted.

