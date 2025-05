LUNEL OSE FESTIVAL 2025 BENJI BEN B2B SOUBEIRAN – Lunel, 17 mai 2025 07:00, Lunel.

Hérault

LUNEL OSE FESTIVAL 2025 BENJI BEN B2B SOUBEIRAN 277A Rue Tivoli Lunel Hérault

Tarif : 10.99 – 10.99 – EUR

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Le 17 mai prochain, aux arènes de Lunel, la famille Soubeiran sera à l’affiche avec Benji Ben B2B Soubeiran !

Les arènes de Lunel vont vibrer ! Elles sont généralement le théâtre de la passion camarguaise mais ce 17 mai elles seront toutes aussi passionnées mais cette fois-ci par le bon son ! C’est ce qui sera le fil rouge de cette journée placée sous le signe de la famille, de la musique et du partage !

A partir de 19h et jusqu’à 1h aux Arènes de Lunel.

Tarif à partir de 10,99 €

Billetterie en ligne https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-ARENES_DE_LUNEL-26829-0.wb?REFID=9wU7AAAAAACOAA

Infos et contact

lesarenesdelunel@gmail.com

06 31 13 19 01 .

277A Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

English :

The Soubeiran family will be on show at the Lunel bullring on May 17th, with Benji Ben B2B Soubeiran!

German :

Am 17. Mai wird in der Arena von Lunel die Familie Soubeiran mit Benji Ben B2B Soubeiran zu sehen sein!

Italiano :

Il 17 maggio, all’arena di Lunel, la famiglia Soubeiran sarà protagonista con Benji Ben B2B Soubeiran!

Espanol :

El 17 de mayo, en la plaza de toros de Lunel, la familia Soubeiran será cabeza de cartel con ¡Benji Ben B2B Soubeiran!

L’événement LUNEL OSE FESTIVAL 2025 BENJI BEN B2B SOUBEIRAN Lunel a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT PAYS DE LUNEL