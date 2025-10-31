LUNELOWEEN Lunel

Organisé par l’association Arts & Cultures.

Rendez-vous le vendredi 31 octobre de 14h à minuit au Parc Jean Hugo à Lunel.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite venez costumés si possible !

Informations 09 53 17 71 89 ou 06 81 72 28 10

/ artsetcultureslunel@gmail.com

Halloween approche, et la troisième édition de cette fête populaire promet d’être inoubliable ! Pour que la magie opère, nous avons besoin de l’énergie et de l’implication de chacun. Ateliers maquillage pour petits et grands, accueil chaleureux du public, sécurisation de la déambulation dans les rues et du parcours dans le parc à la rencontre de vampires, sorcières et monstres… chaque geste compte pour garantir la réussite de cette soirée pleine de frissons et de rires. L’association Arts et Cultures invite chacun à participer activement et à faire de cet événement un moment unique et festif pour tous le pays de Lunel.

Programme

14h => Maquillage des enfants et animations

18h => Défilé costumé dans le centre-ville

19h à 20h30 => Parcours horrifiant dans le Parc Jean Hugo

20h30 => Monstrueuse parade et soirée dansante .

Allée Baroncelli Javon Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

Organized by the Arts & Cultures association.

Meet us on Friday October 31st from 2pm to midnight in Lunel’s Parc Jean Hugo.

Refreshments and catering on site.

Free admission come in costume if possible!

Information: 09 53 17 71 89 or 06 81 72 28 10

/ artsetcultureslunel@gmail.com

German :

Organisiert von der Vereinigung Arts & Cultures.

Treffpunkt am Freitag, den 31. Oktober von 14 Uhr bis Mitternacht im Parc Jean Hugo in Lunel.

Getränke und Speisen vor Ort.

Eintritt frei kommen Sie wenn möglich kostümiert!

Informationen: 09 53 17 71 89 oder 06 81 72 28 10

/ artsetcultureslunel@gmail.com

Italiano :

Organizzato dall’associazione Arts & Cultures.

Appuntamento venerdì 31 ottobre dalle 14.00 alle 24.00 al Parc Jean Hugo di Lunel.

Rinfreschi e cibo sul posto.

Ingresso libero se possibile, venite in costume!

Informazioni: 09 53 17 71 89 o 06 81 72 28 10

/ artsetcultureslunel@gmail.com

Espanol :

Organizado por la asociación Arts & Cultures.

Cita el viernes 31 de octubre de 14:00 a 24:00 en el parque Jean Hugo de Lunel.

Refrescos y comida in situ.

Entrada libre y gratuita. Si es posible, venga disfrazado

Información: 09 53 17 71 89 o 06 81 72 28 10

/ artsetcultureslunel@gmail.com

