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Lun’Evil Halloween Party Gymnase de la Barolière Lunéville

mardi 13 octobre 2026 · Gymnase de la Barolière · Lunéville

Lun’Evil Halloween Party Gymnase de la Barolière Lunéville

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Gymnase de la Barolière
Adresse
6 rue de la Barolière
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Lunéville

Lun’Evil Halloween Party

Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-13
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-13

Evénement organisé par la Ville. A destination des enfants, des 12-14 ans et des 15-20 ans
Programmation détaillée à venir.Enfants
0  .

Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est   infosjeunesse@mairie-luneville.fr

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English :

Event organized by the City. For children, 12- to 14-year-olds, and 15- to 20-year-olds
Detailed schedule to be announced.

L’événement Lun’Evil Halloween Party Lunéville a été mis à jour le 2026-09-09 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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