Lun’Evil Halloween Party Gymnase de la Barolière Lunéville
mardi 13 octobre 2026 · Gymnase de la Barolière · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Lun’Evil Halloween Party
Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-13
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-13
Evénement organisé par la Ville. A destination des enfants, des 12-14 ans et des 15-20 ans
Programmation détaillée à venir.Enfants
0 .
Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est infosjeunesse@mairie-luneville.fr
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English :
Event organized by the City. For children, 12- to 14-year-olds, and 15- to 20-year-olds
Detailed schedule to be announced.
L’événement Lun’Evil Halloween Party Lunéville a été mis à jour le 2026-09-09 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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