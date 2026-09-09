Lun’Evil Halloween Party Gymnase de la Barolière Lunéville

mardi 13 octobre 2026 · Gymnase de la Barolière · Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Lun’Evil Halloween Party

Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-13

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-13

Evénement organisé par la Ville. A destination des enfants, des 12-14 ans et des 15-20 ans

Programmation détaillée à venir.Enfants

0 .

Gymnase de la Barolière 6 rue de la Barolière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est infosjeunesse@mairie-luneville.fr

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English :

Event organized by the City. For children, 12- to 14-year-olds, and 15- to 20-year-olds

Detailed schedule to be announced.

L’événement Lun’Evil Halloween Party Lunéville a été mis à jour le 2026-09-09 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS