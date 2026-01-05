L’UNION DE L’APPARENCE ET DE LA VACUITÉ NON DUELLES (TANTRA) Montpellier

L’UNION DE L’APPARENCE ET DE LA VACUITÉ NON DUELLES (TANTRA)

L’union de l’apparence et de la vacuité non duelles (Retraite de Tantra)

Du Samedi 24 au Mercredi 28 Janvier

Le thème

Cette retraite explore les enseignements du tantra bouddhiste, considérée comme étant la voie la plus accélérée vers l’éveil.

Public et Pratique Cette retraite s’adresse à ceux qui pratiquent le Tantra du Yoga Suprême dans la tradition Kadampa, ou qui souhaitent recevoir prochainement les transmissions. Nous pratiquerons avec la sadhana Le Yoga de Bouddha Hérouka.

L’expérience recherchée C’est une méditation avancée sur l’union de l’apparence et de la vacuité non duelles.

En nous entraînant continuellement à cette méditation, notre esprit de concentration réalise progressivement que l’apparence claire du mandala et des déités ainsi que leur vacuité, ou profondeur, sont non duelles. Cette réalisation est l’accomplissement du yoga de la profondeur et de la clarté non duelles. — Guéshé Kelsang Gyatso, L’Essence du Vajrayana

Vous ouvrez votre esprit à la réalisation que la vérité conventionnelle et la vérité ultime sont d’une seule et même nature. En vous entraînant, vous apprenez à reconnaître que tout ce qui apparaît à votre esprit est par nature vacuité.

Votre Enseignant et le Format Intensif

Les sessions sont entièrement guidées par Kadam Olivier Terreault, enseignant principal du CMK. Pratiquant chevronné, il allie rigueur et humour contagieux pour vous accompagner dans cette voie profonde.

Déroulé Quotidien (4 sessions)

• Horaires 10h-11h15 ; 11h45-13h ; 15h-16h15 ; 16h45-18h.

• Déroulé Prières de préparation, enseignement spécifique, puis pratique guidée.

• Pause Déjeuner Nous mangeons ensemble au centre (repas non fournis, traiteurs autour).

Note Logistique Importante Le terme Retraite désigne une pratique intensive en sessions journalières. L’hébergement n’est pas inclus. Vous organisez votre logement et vos repas en dehors des heures de pratique. .

English :

The union of non-dual appearance and emptiness (Tantra Retreat)

From Saturday 24 to Wednesday 28 January

The theme

This retreat explores the teachings of Buddhist tantra, considered to be the most accelerated path to enlightenment.

