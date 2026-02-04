L’Union Européenne face aux défis internes et externes Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer

L’Union Européenne face aux défis internes et externes

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Pierre Menguy, membre du Team Europe et président honoraire de la Maison de l’Europe de la Seine Maritime, invite à mener une réflexion sur l’évolution de l’Union européenne face aux défis internes et externes.

Pierre Menguy, membre du Team Europe et président honoraire de la Maison de l’Europe de la Seine Maritime, invite à mener une réflexion sur l’évolution de l’Union européenne face aux défis externes et internes

– Externes avec les conséquences de la nouvelle politique américaine dans les domaines économiques, politiques et militaires.

– Internes avec les élargissements à venir, la réponse européenne à l’intelligence artificielle et l’évolution de la gouvernance et le ressenti des populations. .

Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Union Européenne face aux défis internes et externes

Pierre Menguy, member of Team Europe and Honorary President of the Maison de l’Europe de la Seine Maritime, invites us to reflect on the evolution of the European Union in the face of internal and external challenges.

L’événement L’Union Européenne face aux défis internes et externes Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Normandie Pays d’Auge