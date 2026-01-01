L’Unique Soirée Moules-Frites Saint-Izaire
L’Unique Soirée Moules-Frites Saint-Izaire samedi 31 janvier 2026.
L’Unique Soirée Moules-Frites
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Tarif Menu/pers
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Un air de bord de mer en plein hiver C’est le rendez-vous incontournable que vous attendez tous !
Pour une seule et unique fois cet hiver, les moules débarquent à l’Auberge. Que vous soyez adepte de la classique sauce marinière ou amateur du caractère du roquefort, venez plonger vos frites maison dans nos marmites fumantes.
Côté cuisine Moules (marinière ou roquefort) et frites maison. 19 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16
English :
A seaside atmosphere in the middle of winter It’s the event you’ve all been waiting for!
L’événement L’Unique Soirée Moules-Frites Saint-Izaire a été mis à jour le 2025-12-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)