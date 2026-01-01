L’Unique Soirée Moules-Frites

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Tarif Menu/pers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Un air de bord de mer en plein hiver C’est le rendez-vous incontournable que vous attendez tous !

Pour une seule et unique fois cet hiver, les moules débarquent à l’Auberge. Que vous soyez adepte de la classique sauce marinière ou amateur du caractère du roquefort, venez plonger vos frites maison dans nos marmites fumantes.

Côté cuisine Moules (marinière ou roquefort) et frites maison. 19 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A seaside atmosphere in the middle of winter It’s the event you’ve all been waiting for!

L’événement L’Unique Soirée Moules-Frites Saint-Izaire a été mis à jour le 2025-12-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)