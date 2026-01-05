L’unité de valorisation énergétique de Colombelles | RDV Découverte SIRAC Colombelles

L’unité de valorisation énergétique de Colombelles | RDV Découverte

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

2026-02-24

La SIRAC (Société pour l’Incinération des Résidus Urbains de l’Agglomération Caennaise) traite et valorise en énergie les déchets ménagers, industriels et les déchets d’activité de soins de la ville de Caen et de 90 communes environnantes pour le compte du SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise).

Le port de chaussures plates et fermées est obligatoire.

Animation proposée gratuitement par le SYVEDAC et animée par le CPIE.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

SIRAC 9 Rue Francis de Pressensé Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : L’unité de valorisation énergétique de Colombelles | RDV Découverte

SIRAC (Société pour l’Incinération des Résidus Urbains de l’Agglomération Caennaise) treats and recovers energy from household, industrial and healthcare waste from the city of Caen and 90 surrounding municipalities on behalf of SYVEDAC.

