L’unité de valorisation énergétique Rémival, à Reims: Architecture industrielle et innovation environnementale Unité de valorisation énergétique des déchets de Remival Reims

L’unité de valorisation énergétique Rémival, à Reims: Architecture industrielle et innovation environnementale Samedi 20 septembre, 10h00 Unité de valorisation énergétique des déchets de Remival Marne

Réservation obligatoire. Chaussures plates et fermées à privilégier pour des raisons de sécurité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 consacrées au « patrimoine architectural», découvrez Rémival, l’Unité de Valorisation Énergétique du Grand Reims, exemple contemporain d’architecture industrielle intégrée au territoire.

Cette infrastructure moderne, exploitée par Veolia pour la Communauté d’agglomération du Grand Reims, illustre l’évolution de l’architecture industrielle du XXIe siècle, où fonctionnalité technique et intégration paysagère se conjuguent harmonieusement. Le bâtiment témoigne des nouveaux enjeux architecturaux liés aux équipements de valorisation énergétique, alliant performance technique et respect environnemental.

Rémival s’inscrit pleinement dans le patrimoine architectural industriel contemporain par sa conception qui intègre les contraintes du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Cette approche architecturale novatrice concilie préservation de la biodiversité et aménagement du territoire, faisant de cette installation un modèle d’architecture industrielle durable.

L’édifice refelète l’histoire de l’évolution des infrastructures de traitement des déchets et leur transformation en véritables outils de transition énergétique. Avec ses 76 000 tonnes de déchets valorisés annuellement en 6 600 MWh d’électricité et en chauffage pour 30 000 habitants, Rémival incarne l’architecture industrielle au service de l’économie circulaire.

Architecture et biodiversité

Découvrez comment l’architecture de Rémival intègre la Trame verte et bleue territoriale, avec notamment un nichoir installé sur la cheminée et un parcours de biodiversité aménagé à l’intérieur du site, créant un dialogue unique entre patrimoine industriel et préservation écologique.

Unité de valorisation énergétique des déchets de Remival Chemin du Moulin, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/public/events/78339/website/home »}] L’UVE Remival de la Communauté urbaine du Grand Reims utilise, depuis 2018, un modèle performant de valorisation des déchets et d’écologie industrielle. Un an et demi de travaux de modernisation, ainsi que la mise en place d’un nouveau groupe turbo-alternateur de 2,4 MWh, permettent désormais de répondre aux besoins propres de l’usine et de revendre l’électricité sur le réseau. Aujourd’hui, cette unité est plus économique, plus écologique et plus attractive. Forte de ses certifications et des formations techniques suivies par le personnel, l’UVE dispose également de tous les moyens nécessaires en matière de sécurité, de fonctionnement et de prévention des risques environnementaux.

