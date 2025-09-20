L’unité de valorisation énergétique Val’ERgie, à Ludres : Architecture industrielle et valorisation énergétique Unité de valorisation énergétique des déchets Val’ERgie Ludres

L'unité de valorisation énergétique Val'ERgie, à Ludres : Architecture industrielle et valorisation énergétique Samedi 20 septembre, 10h00 Unité de valorisation énergétique des déchets Val'ERgie Meurthe-et-Moselle

Inscription obligatoire. Chaussures plates et fermées à prévoir, par mesure de sécurité.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 consacrées au « patrimoine architectural », découvrez l’untié de valorisation énergétique du Grand Nancy, Val’ERgie, un exemple remarquable d’architecture industrielle contemporaine à Ludres.

Conçue par les architectes lyonnais Bernard Tarlier et Charles Delfante, cette unité de valorisation énergétique inaugurée en 1995 illustre parfaitement l’évolution de l’architecture industrielle française. Ses lignes audacieuses et élégantes, inspirées d’une « envolée d’ailes d’avions », marquent l’entrée de l’agglomération nancéienne par un signal architectural fort et assumé.

Ce projet architectural ambitieux témoigne d’une époque où les élus régionaux ont souhaité concilier fonctionnalité industrielle et qualité esthétique, faisant de cette infrastructure un véritable marqueur territorial. L’édifice incarne les savoir-faire techniques de son époque tout en reflétant les préoccupations environnementales émergentes des années 1990.

Au-delà de son intérêt architectural, Val’ERgie raconte l’histoire de l’évolution urbaine : elle remplace l’ancienne usine d’incinération du boulevard d’Austrasie à Nancy (1974), illustrant ainsi la transformation des infrastructures industrielles et leur adaptation aux normes contemporaines.

Exposition exceptionnelle « Nos déchets valent de l’Art »

Dans le cadre de cette visite patrimoniale, découvrez une exposition inédite du street artiste « Le D. » qui transforme l’architecture industrielle en galerie d’art contemporain. Une dizaine d’œuvres créées à partir de matériaux récupérés sur le centre de tri de Ludres s’intègrent au parcours de visite, créant un dialogue unique entre patrimoine architectural et création artistique. Ces créations, réalisées dans l’univers graphique et coloré de l’artiste, témoignent d’une rencontre exceptionnelle entre architecture industrielle, valorisation énergétique et créativité contemporaine.

Unité de valorisation énergétique des déchets Val'ERgie 226 Rue Victor Grignard, 54715 Ludres Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Depuis le XIXᵉ siècle, les activités humaines ont profondément transformé l'environnement et les modes de vie. Veolia a accompagné ces mutations en développant un riche patrimoine industriel dédié à l'amélioration du cadre de vie, tissant un réseau d'installations à travers le territoire. À Ludres, l'unité de valorisation Val'ERgie constitue un maillon essentiel de ce patrimoine, en lien avec les enjeux environnementaux actuels. Exploitée par Veolia pour la Métropole du Grand Nancy, cette installation valorise les déchets ménagers de 400 000 habitants en produisant chaleur et électricité, alimentant le réseau de chauffage urbain et local.

© Veolia