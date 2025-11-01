L’Univers a un goût de framboise Micro-folie Les Pavillons-sous-Bois Les Pavillons-sous-Bois

L’Univers a un goût de framboise Samedi 10 janvier 2026, 15h00 Micro-folie Les Pavillons-sous-Bois Seine-Saint-Denis

De Zoé Grossot, avec la collaboration de Lou Simon et Kristina Dementeva

Saviez-vous que nous partageons 98% de notre ADN avec le chimpanzé ? Qu’il y a entre 1% et 3% d’ADN de Néandertal dans notre génome ? Qu’il y a autant d’atomes dans une molécule d’ADN que d’étoiles dans notre galaxie ? Chacun·e d’entre nous est comme un petit univers à lui·elle tout·e seul·e. À partir de matières brutes, une jeune femme, passionnée d’astrophysique et de paléoanthropologie nous raconte avec poésie et humour, l’origine du monde. Elle nous questionne ainsi sur ce que nous sommes aujourd’hui.

Sable, gravillons, galets… représentent à tour de rôle le Big Bang, les Homo sapiens, les planètes et nous plongent dans une conférence fulgurante et ludique.

« Il y a tout ce qu’on sait, tout ce qu’on ne sait pas et tout ce qu’on ne sait pas qu’on ne sait pas »

Seul en scène tout public à partir de 8 ans – Durée 30 minutes

Micro-folie Les Pavillons-sous-Bois Collège Anatole France les pavillons sous bois Les Pavillons-sous-Bois 93320 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Compagnie BOOM – Zoé Grossot théâtre d’objet art et science

