l’Univers dans tous ses états quantiques Le Mans

l’Univers dans tous ses états quantiques Le Mans vendredi 14 novembre 2025.

l’Univers dans tous ses états quantiques

1 Rue Aristote Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

L’Univers dans tous ses états quantiques

La cosmologie présente une vision de l’Univers basée sur la relativité générale d’Einstein, qui est une théorie classique de la gravitation. Dans le même temps, on considère que les variations de densité originelles dont sont issues les grandes structures (étoiles, galaxies, amas…) trouvent leurs sources dans les fluctuations quantiques du vide. Or les deux approches, classique et quantiques, sont antagonistes, voire incompatibles, de sorte que la seule manière de procéder consiste à supposer que tous les mécanismes en oeuvre sont de nature quantique ayant évolué vers un univers qu’il est maintenant possible de décrire classiquement. Si cette description est correcte, alors le principe de superposition de la mécanique quantique, responsable du problème du chat vivant et mort de Schrôdinger, doit s’appliquer à l’Univers entier. On peut en déduire des prédictions observationnelles qui pourraient nous permettre de savoir si, oui ou non, il faut quantifier la gravitation. .

1 Rue Aristote Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire ENSIM, Rue Aristote, Université du Mans, 72000

English :

The Universe in all its quantum states

German :

Das Universum in all seinen Quantenzuständen

Italiano :

L’Universo in tutti i suoi stati quantistici

Espanol :

El Universo en todos sus estados cuánticos

L’événement l’Univers dans tous ses états quantiques Le Mans a été mis à jour le 2025-09-18 par CDT72