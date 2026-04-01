Givraines

L’univers de Denis Charignon

2 rue de Boynes Givraines Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Plongez dans l’univers insolite de Denis Charignon.

Une journée portes ouvertes pour découvrir l’univers de Denis Charignon, avec une présentation animée par Lucile Leroy. Venez partager un moment convivial en famille. Sur réservation uniquement. .

2 rue de Boynes Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 89 56 09 83

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English :

Immerse yourself in the unusual world of Denis Charignon.

L’événement L’univers de Denis Charignon Givraines a été mis à jour le 2026-04-09 par ADRT45