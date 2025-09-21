« L’univers des contes et des mythologies asiatiques : figures fantastiques et symboles » Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) Toulon

« L’univers des contes et des mythologies asiatiques : figures fantastiques et symboles » Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) Toulon dimanche 21 septembre 2025.

« L’univers des contes et des mythologies asiatiques : figures fantastiques et symboles » Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) Var

public familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite thématique commentée à partir de la collection permanente du musée.

Musée des Arts Asiatiques de Toulon (MAA) 169, littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon Toulon 83090 Le Mourillon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 36 83 13 [{« type »: « email », « value »: « resamusees@mairie-toulon.fr »}] Le Musée des arts asiatiques de Toulon est niché dans un écrin de verdure, face à la mer, sur le littoral Frédéric Mistral, à proximité du Fort Saint Louis, au Mourillon. Les pièces du musée proviennent dans leur grande majorité de dons ou de legs faits à la ville de Toulon par des collectionneurs (Rothschild, Fauverge de French, Lalande, Jubiot, etc.).

Le musée est aménagé dans la Villa Jules Verne, demeure occupée par le fils unique du célèbre écrivain français.

Acquise par la Mairie de Toulon en 1973, elle abrite, depuis l’an 2000, des collections d’art asiatique. Les collections permanentes sont présentées par origine géographique : les œuvres et objets de Chine et du Japon sont exposées au premier étage. Les pièces provenant de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde, de la Mongolie et du Tibet sont situées au deuxième étage. Adresse : 169, littoral Frédéric Mistral, 83000 Toulon.

En voiture : parking gratuit des plages du Mourillon

En bus : arrêt Fort Saint Louis (lignes 3 et 23)

Visite thématique commentée à partir de la collection permanente du musée.

Dorian Rastello Ville de Toulon