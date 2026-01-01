L’univers des Dinosaures Parc des expositions Autun

L’univers des Dinosaures

Parc des expositions 1 Av. André Frenaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Voyagez 65 millions d’années en arrière !

L’incroyable exposition de dinosaures animatroniques arrive à Autun pour un week-end exceptionnel !

Géants qui bougent, rugissent et impressionnent, scènes immersives, ambiance préhistorique… une aventure magique à vivre en famille !

Les enfants deviennent de vrais paléontologues grâce à la fouille archéologique casques, outils et découvertes garanties

Infos pratiques: Billetterie sur place uniquement

Un spectacle vivant XXL ils bougent, ils grognent, ils vous attendent !

Des souvenirs inoubliables pour petits et grands. .

Parc des expositions 1 Av. André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 55 10 26 Bruno.klissing@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’univers des Dinosaures

L’événement L’univers des Dinosaures Autun a été mis à jour le 2026-01-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II