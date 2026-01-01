L’univers des Dinosaures Parc des expositions Autun
L’univers des Dinosaures Parc des expositions Autun samedi 17 janvier 2026.
L’univers des Dinosaures
Parc des expositions 1 Av. André Frenaud Autun Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-17 14:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
Voyagez 65 millions d’années en arrière !
L’incroyable exposition de dinosaures animatroniques arrive à Autun pour un week-end exceptionnel !
Géants qui bougent, rugissent et impressionnent, scènes immersives, ambiance préhistorique… une aventure magique à vivre en famille !
Les enfants deviennent de vrais paléontologues grâce à la fouille archéologique casques, outils et découvertes garanties
Infos pratiques: Billetterie sur place uniquement
Un spectacle vivant XXL ils bougent, ils grognent, ils vous attendent !
Des souvenirs inoubliables pour petits et grands. .
Parc des expositions 1 Av. André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 55 10 26 Bruno.klissing@gmail.com
English : L’univers des Dinosaures
