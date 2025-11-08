L’univers des dinosaures Caen

L’univers des dinosaures

17 Rue Joseph Philippon Caen Calvados

Samedi 2025-11-08 10:00:00

2025-11-09 17:00:00

2025-11-08

Les Dinosaures arrivent à Caen !

L’exposition Découverte des Géants de la Préhistoire vous promet une expérience incroyable pour toute la famille !

Des répliques à taille réelle de vos dinos préférés

Des animations interactives pour petits et grands

Découvrez des fossiles rares et apprenez tous les secrets de ces créatures préhistoriques

Ne manquez pas cette occasion unique de voyager dans le temps !

Invitez vos amis, vos enfants et tous les curieux à explorer l’ère des dinosaures ! .

English :

The Dinosaurs are coming to Caen!

The exhibition Découverte des Géants de la Préhistoire promises an incredible experience for the whole family!

German :

Die Dinosaurier kommen nach Caen!

Die Ausstellung Découverte des Géants de la Préhistoire (Entdeckung der Giganten der Vorgeschichte) verspricht ein unglaubliches Erlebnis für die ganze Familie!

Italiano :

I dinosauri arrivano a Caen!

La mostra Alla scoperta dei giganti della preistoria promette un’esperienza incredibile per tutta la famiglia!

Espanol :

¡Los dinosaurios llegan a Caen!

La exposición Descubrir a los gigantes de la Prehistoria promete una experiencia increíble para toda la familia

