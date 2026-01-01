L’univers des dinosaures

Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Dans un même lieu, deux univers spectaculaires se rencontrent pour offrir une expérience unique au public.

La première partie de l’exposition est consacrée aux super-héros Avengers. Elle rassemble plus de 20 statues en taille réelle représentant les héros les plus emblématiques, accompagnées d’artefacts légendaires issus de leur univers. Les visiteurs peuvent ainsi se plonger dans l’ambiance des films et des comics, au plus près de leurs personnages préférés, dans un décor immersif et impressionnant. Un texte descriptif est présenté devant chaque statue afin de raconter l’histoire, les pouvoirs et les particularités de chaque super-héros.

Dans un espace distinct, la seconde partie de l’exposition transporte le public des millions d’années en arrière, à l’époque des dinosaures. Cette section regroupe 20 statues en taille réelle, reproductions officielles des plus grands dinosaures les plus célèbres. Chaque créature est représentée avec un grand souci du détail, permettant de découvrir ces géants disparus comme s’ils étaient encore vivants. Là aussi, un texte descriptif accompagne chaque statue pour expliquer son nom, son époque, son mode de vie et ses caractéristiques.

Ces deux expositions, bien que séparées, se complètent au sein d’un même parcours, mêlant imaginaire, science et émerveillement, pour le plaisir des petits comme des grands. .

Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 93 62 91 Stephanie.robba75@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’univers des dinosaures

L’événement L’univers des dinosaures Dole a été mis à jour le 2026-01-17 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE