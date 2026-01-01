L’univers des dinosaures

Avenue de Lahr Dole Jura

Tarif : 7 EUR

Tarif réduit

Date :

2026-01-24 14:00:00

2026-01-25 18:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Une exposition

sur le thème des dinosaures est organisée afin de faire voyager petits et grands à l’époque fascinante de la Préhistoire. Elle réunit plus de 20 statues de dinosaures en taille réelle, fidèlement reproduites pour offrir une expérience immersive et spectaculaire.

Chaque statue a été conçue avec un grand souci du détail, tant dans les formes que dans les couleurs et les textures, afin de donner l’impression que ces géants disparus sont revenus à la vie. Le public pourra découvrir des espèces emblématiques comme le Tyrannosaure, le Tricératops ou encore le Diplodocus, mais aussi des dinosaures moins connus, tout aussi impressionnants.

Cette exposition a pour objectif d’émerveiller, mais aussi de transmettre des connaissances de manière ludique et accessible. Des panneaux explicatifs accompagnent chaque statue pour présenter l’histoire, le mode de vie et les particularités de chaque dinosaure. C’est une véritable aventure éducative et visuelle, idéale pour les familles, les écoles et tous les passionnés de sciences et de nature.

À travers cette exposition, le public est invité à vivre un moment unique, mêlant découverte, émerveillement et apprentissage, au cœur d’un univers qui continue de faire rêver toutes les générations. .

Avenue de Lahr Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

