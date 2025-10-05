Une journée à Takaledougou – SALLE ALIZE Guipavas

Une journée à Takaledougou – SALLE ALIZE Guipavas samedi 13 décembre 2025.

Une journée à Takaledougou Début : 2026-02-04 à 16:00. Tarif : – euros.

MAIRIE GUIPAVAS PRÉSENTE : UNE JOURNÉE À TAKALEDOUGOUDu réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs, Une journée à Takaledougou nous évoque en musique le quotidien d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.L’association de sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambient nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment de leur voix les petits et grands événements de la vie de ses habitant·es.

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29