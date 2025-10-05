REVEILLON MAGIQUE – ESPACE DANIEL BALAVOINE Bizanos

COMPAGNIE BIZANE PRÉSENTE : REVEILLON MAGIQUEMERCREDI 31 DÉCEMBRE 2025De et Mise en scène collective. Avec A. Tintilier, J. Jordan, Bulle de Swing (3 danseuses) Magie, Humour, Plumes et French Cancan au programme !Soirée magique pour fêter La Saint Sylvestre de façon inoubliable ! Un spectacle créé spécialement pour « Les Dîners Spectacles bizanosiens », en avant-première !Cette soirée ne ressemblera à aucune autre… Quoique… Car vous connaissez déjà Alex des Two men chauds ! Il proposera de la magie participative et du mentalisme ! Et Jefferey, c’est l’ humoriste que vous avez sans doute entendu sur « Rires et Chansons » ! Enfin, nous ferons connaissance avec les captivantes danseuses de « Bulle de Swing » !•Accueil à partir de 20h pour théâtre à 21hAssiettes charcuteries et/ou fromages 9 €Tartinables « Miot » et assiette dessert* du menu à 6 €* Réservation possible et conseillée via bizane@free.fr jusqu’au mardi avant la représentationNous préciser via bizane@free.fr, jusqu’au mardi avant le spectacle V.I.P., les noms des gens de votre table.Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, SarriatPartenairesVille de Bizanos, ville de Pau, Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat, La Rumeur restaurant traiteur, Camborde Architectes, Groupama, Maison Miot et Radio Voix du Béarn.VenirEspace Balavoine de Bizanos, 2 avenue de l’Europe (grand parking)

ESPACE DANIEL BALAVOINE Av de l’Europe 64320 Bizanos 64