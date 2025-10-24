L’UNIVERS MERVEILLEUX DE WALT DISNEY – LE CEPAC SILO Marseille

L’UNIVERS MERVEILLEUX DE WALT DISNEY Début : 2025-12-14 à 17:00. Tarif : – euros.

L’ENSEMBLE MUSICAL DU SUD PRESENTE : L’UNIVERS MERVEILLEUX DE WALT DISNEYDans la pénombre de la salle, la voix de la narratrice embarque les spectateurs, petits et grands, à se laisser guider dans l’univers merveilleux créé par Walt Disney. Sur scène, l’orchestre de 60 musiciens entonne les premières notes qui plongent le public dans cet univers familier qui est associé à tant de souvenirs. Dansant sur le grand écran au rythme de la musique, les pinceaux, plumes et crayons des dessinateurs subliment l’expérience du public venu redécouvrir ou cultiver leur âme d’enfant.Un concert dessiné inédit de l’Ensemble Musical du Sud qui ravira autant les petits que les grands !Direction : Jean-Baptiste MIDEZ et Isaac CHIAIllustrations : Bruno BESSADI & DOMASNarration : Véronique LOPEZ

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13