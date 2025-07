L’univers merveilleux de Walt Disney Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

L’univers merveilleux de Walt Disney Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement dimanche 14 décembre 2025.

Dimanche 14 décembre 2025 de 17h à 19h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 21 – 21 – 31 EUR

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-14

Concert Dessiné atours de l’univers des Dessins animés de DisneyEnfants

Dans la pénombre de la salle, la voix de la narratrice embarque les spectateurs, petits et grands, à se laisser guider dans l’univers merveilleux créé par Walt Disney. Sur scène, l’orchestre de 60 musiciens entonne les premières notes qui plongent le public dans cet univers familier qui est associé à tant de souvenirs. Dansant sur le grand écran au rythme de la musique, les pinceaux, plumes et crayons des dessinateurs subliment l’expérience du public venu redécouvrir ou cultiver leur âme d’enfant.

Un concert dessiné inédit de l’Ensemble Musical du Sud qui ravira autant les petits que les grands !



Direction Jean-Baptiste MIDEZ et Isaac CHIA

Illustrations Bruno BESSADI & DOMAS

Narration Véronique LOPEZ



Un spectacle présenté par Ensemble Musical du Sud .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

