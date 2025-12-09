L’univers romanesque d’Agatha Christie, femme de Lettres et reine du crime Cinéma Arletty Autun

L’univers romanesque d’Agatha Christie, femme de Lettres et reine du crime

Avant la projection du documentaire Agatha Christie, l’étrange Reine du Crime , Philippe Baudin Gardenet évoquera les deux personnages mythiques qui ont révélé son auteur dans le monde entier Hercule Poirot, le détective belge, facilement reconnaissable avec ses petites moustaches et ses chaussures vernies, Miss Marple, vieille fille passionnée de jardinage et de tricot mais qui n’en demeure pas moins une observatrice redoutable de la nature humaine.

Soirée proposée par le Cercle Civique et Culturel de l’Autunois. .

