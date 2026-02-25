L’universel est-il partout ? BULAC Paris

Les critiques adressées à la mondialisation et aux logiques post-coloniales ont profondément remis en cause la notion d’universel.

Il n’y a pourtant pas qu’en Occident que la pensée politique a l’ambition de penser et d’organiser le monde dans sa globalité. On voit ainsi émerger de nouvelles revendications universalisantes, ancrées dans des référentiels culturels entrant en concurrence avec ceux des institutions internationales, dont l’universalisme est contesté et réduit à une singularité occidentale.

Cette rencontre invite à penser l’universel comme le produit mouvant d’un processus incertain. Participantes et participants analyseront sa production, sa circulation et ses usages en examinant les pratiques sociales, discursives et institutionnelles qui prétendent à une validité globale.

Avec

Delphine Allès , vice-présidente de l’Inalco, responsable scientifique du programme DÉCRIPT

Rony Brauman , médecin, président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994

Anne Lafont , historienne de l'art et directrice d'études à l'EHESS

, historienne de l’art et directrice d’études à l’EHESS Antoine Lilti, historien, directeur d’études à l’EHESS et professeur au Collège de France

Animé par Joris Zylberman, journaliste à RFI

Cet événement est organisé dans le cadre du programme de recherche DÉCRIPT, qui bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre de France 2030 (ANR-24-RSHS-0002).

Dans le cadre du nouveau cycle de conférences « Monde en crises, civilisations en récit », la Bibliothèque publique d’information et la BULAC organisent une rencontre autour de la notion d’universel.

Le jeudi 19 mars 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

BULAC 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris

https://agenda.bpi.fr/evenement/luniversel-est-il-partout/



