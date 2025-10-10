L’Université Paris Cité fête la science ! Cour des Grands Moulins Paris

L’Université Paris Cité fête la science ! Cour des Grands Moulins Paris vendredi 10 octobre 2025.

Comme chaque année, l’Université Paris Cité se mobilise et ouvre ses

portes aux curieuses et curieux de tous âges : un moment unique pour

rencontrer les scientifiques et explorer la science autrement ! En 2025,

plongez dans toutes les formes d’intelligences pour mieux comprendre la

santé, la planète et notre société.

Une programmation riche et conviviale

vous attend du 3 au 13 octobre sur nos différents sites et campus :

jeux et ateliers participatifs, escape game, expositions, visites de

laboratoires, projections-débats, plateau TV et un jeu grandeur nature

! Temps fort de cette édition, le village des sciences s’installera les

10 et 11 octobre dans la cour des Grands Moulins. Ce lieu convivial et

festif proposera des stands interactifs, des rencontres avec les

chercheuses et chercheurs et des démonstrations scientifiques

accessibles au grand public comme aux scolaires.

Ateliers, expériences, rencontres… UPCité propose une programmation riche et conviviale du 3 au 13 octobre sur ses différents sites et campus ! Avec un temps fort : un « Village des sciences » les 10 et 11 octobre.

Du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

vendredi, samedi

de 09h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T12:30:00+02:00

fin : 2025-10-11T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T09:30:00+02:00_2025-10-10T17:30:00+02:00;2025-10-11T09:30:00+02:00_2025-10-11T17:30:00+02:00

Cour des Grands Moulins 5 rue Thomas Mann 75013 Accès par l’esplanade Pierre Vidal NaquetParis

https://fetedelascience.u-paris.fr/ https://www.facebook.com/univpariscite/ https://www.facebook.com/univpariscite/