L’Université Populaire fête ses 20 ans Espace St Martin Montélimar

L’Université Populaire fête ses 20 ans

Espace St Martin 2, rue Bernard CATHELIN Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

L’Université Populaire de Montélimar fête ses 20 ans et organise une rencontre festive avec les bénévoles d’hier et d’aujourd’hui.

Buffet et buvette sur place.

Ambiance musicale avec Shake a boom.

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Espace St Martin 2, rue Bernard CATHELIN Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 31 45 contact@upmontelimar.fr

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English :

The Université Populaire de Montélimar celebrates its 20th anniversary with a festive get-together with volunteers past and present.

Buffet and refreshments on site.

Musical entertainment with Shake a boom.

L’événement L’Université Populaire fête ses 20 ans Montélimar a été mis à jour le 2026-03-20 par Montélimar Tourisme Agglomération