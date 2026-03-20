L’Université Populaire fête ses 20 ans Espace St Martin Montélimar
L’Université Populaire fête ses 20 ans Espace St Martin Montélimar vendredi 24 avril 2026.
L’Université Populaire fête ses 20 ans
Espace St Martin 2, rue Bernard CATHELIN Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
L’Université Populaire de Montélimar fête ses 20 ans et organise une rencontre festive avec les bénévoles d’hier et d’aujourd’hui.
Buffet et buvette sur place.
Ambiance musicale avec Shake a boom.
.
Espace St Martin 2, rue Bernard CATHELIN Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 31 45 contact@upmontelimar.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Université Populaire de Montélimar celebrates its 20th anniversary with a festive get-together with volunteers past and present.
Buffet and refreshments on site.
Musical entertainment with Shake a boom.
L’événement L’Université Populaire fête ses 20 ans Montélimar a été mis à jour le 2026-03-20 par Montélimar Tourisme Agglomération