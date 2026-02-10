Lupin dans la Ville Escape Game géant Vernon

Lupin dans la Ville Escape Game géant

Place de Paris Vernon Eure

Début : 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Jouez à Lupin dans la Ville, une aventure ludique et scénarisée.

Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac ‘’Lupin dans la Ville’’ (fourni pour chaque équipe lors de l’événement).

Choisissez le camp d’Arsène Lupin ou de La Reine Victoria et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge.

Scénario Arsène Lupin contre la Reine Victoria

Le célèbre Arsène Lupin n’est pas rentré les mains vides de son récent voyage à Londres puisqu’il est parvenu à dérober le somptueux diamant Koh-i-noor. Ce joyau de la couronne d’Angleterre offre un nouveau défi au gentleman cambrioleur échapper à la vigilance de la Reine Victoria, et le rendre au Maharajah, son légitime propriétaire. S’il réussit, le Maharajah saura sans doute être fort généreux…

Mais la Reine Victoria ne compte pas se laisser faire ! Plus que le bijou, c’est la réputation de la couronne d’Angleterre qui en dépend ! La Reine Victoria se lance alors elle-même à la poursuite du plus célèbre des cambrioleurs Arsène Lupin, qui est là, dans cette ville. Ce diamant doit définitivement revenir à Londres, promesse royale !

Durée 2h en moyenne. Le jeu n’est pas chronométré. Départs prévus à 13h30, 14h et 14h30 sur la Place de Paris.

* Gratuit pour les -12 ans. Les enfants plus jeunes peuvent participer aux énigmes d’observation. Pas de billets à prendre pour les -12 ans.

Jeu exclusivement en langue française.

Pour un meilleur confort, nous conseillons des équipes de 3 à 6 joueurs. Le jeu est aussi jouable à 2 joueurs.

Les équipes doivent comporter au moins un adulte majeur et responsable, muni de son billet. Les personnes mineures ne sont pas sous la responsabilité des animateurs et des organisateurs.

A noter il est possible de vous inscrire séparémment en indiquant le même nom d’équipe.

A noter le jour même, équipez-vous d’un smartphone bien chargé par équipe. Celui-ci servira à accéder au site mobile du jeu. Nous vous recommandons également de prévoir tous éléments utiles en cas de risques métérologiques (crème solaire, parapluie etc.). .

Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 9 84 34 22 16 evenement@creanim.net

