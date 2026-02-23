L’UPÔTËK LUDOTHÈQUE POÉTIQUE Elne

L’UPÔTËK LUDOTHÈQUE POÉTIQUE

3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

2026-03-25

Dans le cadre de l’édition 2026 du Printemps des Poètes, la Cie Tintalada vous invite à écrire de la poésie au moyen de différents jeux une roue de la poésie, des caviar-dés, des dés-lettrés, une marelle exquise, un Bing ô ta rime et des mots aimants.

As part of the 2026 edition of Printemps des Poètes, Cie Tintalada invites you to write poetry using a variety of games: a poetry wheel, caviar-dés, dés-lettrés, exquisite hopscotch, Bing ô ta rime and mots aimants.

