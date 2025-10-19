Lupsault contre le cancer Rue du 14 juillet Lupsault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

reversé à la ligue contre le cancer

En marchant ou en courant, venez dire stop au cancer

Rue du 14 juillet Eglise Lupsault 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 52 85 14

English :

Walk or run to say stop to cancer

German :

Gehen oder laufen Sie mit und sagen Sie Stoppt den Krebs

Italiano :

Che tu stia camminando o correndo, vieni a dire basta al cancro

Espanol :

Tanto si caminas como si corres, ven a decir basta al cáncer

