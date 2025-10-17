« Lurçat d’ici – Lurçat d’ailleurs » LALAM, 22 avenue de verdun Maubeuge

Entrée Libre et Gratuite. Le vendredi 17 est réservé aux étudiants. Pour les groupes, sur rendez-vous au 0745104958

Début : 2025-10-17T14:00:00 – 2025-10-17T18:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Les Amis de Lurçat et de l’Architecture Moderne vous proposent :

– De redécouvrir le patrimoine architectural de Maubeuge, un véritable musée à ciel ouvert !

– De visiter dans leurs locaux, une présentation des réalisations majeures d’André Lurçat en Île-de-France et ailleurs.

– De participer à un concours pour identifier et localiser les détails architecturaux visibles durant l’exposition photographique à la Halle Gourmande.

LALAM, 22 avenue de verdun 22 avenue de verdun, maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France

©LALAM