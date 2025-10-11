Lure en fête ! JNCP, brocante d’automne, Octobre Rose Lure
Centre-ville de Lure Lure Haute-Saône
Début : 2025-10-11 09:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Centre-ville de Lure Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 44 06 46
