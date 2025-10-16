L’urgence de l’eau – avec Christian Baudu Librairie la Géothèque Nantes

L’urgence de l’eau – avec Christian Baudu Librairie la Géothèque Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Dans le cadre de l’exposition issue de la bande dessinée “l’urgence de l’eau”, le Centre culturel breton Yezhoù Ha Sevenadur reçoit l’auteur à l’occasion de sa soirée littéraire à la librairie de voyage “La Géothèque”. Deux ans après la venue de Nicolas Legendre pour son livre enquête sur l’agro-industrie en Bretagne, nous en apprendrons plus sur les menaces qui pèsent sur les ressources en eau avec Christian Baudu. Dans la cadre d’un Gouloù Zo. Avec l‘Agence culturelle Bretonne 44 et Les Celtomania

