Lurium / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30
Lurium est un sextet de jazz contemporain qui puise son inspiration autant dans le langage du jazz moderne que dans les musiques actuelles.
Leur répertoire, constitué de compositions originales, développe une esthétique où se rencontrent grooves organiques, harmonies ciselées et paysages sonores cinématographiques.
Porté par une écriture exigeante et une grande place à l’improvisation, le groupe crée des concerts à la fois intenses et immersifs.
Victor Maisonneuve / saxophone alto
Oscar Viret / trompette
Loan Buathier / guitare
Levi Harvey / piano
Cyril Drapé / contrebasse
Ananda Brandao / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par Lurium !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le vendredi 21 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR Public jeunes et adultes.
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l'histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd'hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
