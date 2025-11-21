Lurium / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30 & 21h30

Lurium est un sextet de jazz contemporain qui puise son inspiration autant dans le langage du jazz moderne que dans les musiques actuelles.

Leur répertoire, constitué de compositions originales, développe une esthétique où se rencontrent grooves organiques, harmonies ciselées et paysages sonores cinématographiques.

Porté par une écriture exigeante et une grande place à l’improvisation, le groupe crée des concerts à la fois intenses et immersifs.

Victor Maisonneuve / saxophone alto

Oscar Viret / trompette

Loan Buathier / guitare

Levi Harvey / piano

Cyril Drapé / contrebasse

Ananda Brandao / batterie

22h30

Jam session Jazz, animée par Lurium !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le vendredi 21 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR Public jeunes et adultes.

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

