L’Usage de la peur Théâtre Public de Montreuil Montreuil mercredi 12 novembre 2025.

Sous la forme d’une séance collective de rééducation sentimentale, un éminent spécialiste du « Conservatoire des émotions » multiplie les expériences pour tenter de ranimer la sensation de peur, disparue depuis des décennies. Une pièce futuriste aux délicieux frissons !

Dans un avenir indéterminé où le spectre des émotions humaines a profondément évolué, une tragique épidémie se répand parmi la population : toutes les personnes affectées par cette mystérieuse maladie meurent de frayeur. Pour comprendre ce phénomène devenu un enjeu de santé publique, un étrange séancier se lance dans une série d’expérimentations pour comprendre les sources de cette émotion primaire, depuis ses origines jusqu’à ses manifestations.

Rejouant en direct diverses situations terrifiantes, il embarque avec lui son auditoire pour lui permettre de renouer avec ce sentiment. Un spectacle émancipateur et ludique qui propose une visite approfondie de nos émotions enfouies.

Spectacle mis en scène par Rémi Fortin – Cie Passage d’Animaux Sauvages

Du mercredi 12 novembre 2025 au samedi 22 novembre 2025 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre Public de Montreuil 63 rue Victor Hugo 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/l-usage-de-la-peur +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR