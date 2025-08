Lusaint Dijon Théâtre des Feuillants Dijon

Lusaint Dijon Théâtre des Feuillants Dijon samedi 13 décembre 2025.

Lusaint Dijon

Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Lusaint est incontestablement l’une des plus belles sensations vocales de 2024. Elle a conquis les cœurs avec ses mélodies pop/soul et son timbre de voix teinté de jazz des années 60. Le ton assuré de la voix de Lusaint se révèle lorsqu’elle est sur scène, le seul endroit où elle affirme être pleinement elle-même.

En 2019, elle a battu le record quotidien du plus grand nombre de #Shazam en 24h, avec la reprise de More Than Friends (En Vogue Don’t Let Go). Plébiscité par Elton John dans son émission Rocket Hour sur Apple Music, son mini Album SELF SABOTAGE est sorti le 13 septembre dernier.

Après son passage dans Taratata pour sa première télévision mondiale, un concert complet à l’Archipel de Paris puis à La Cigale le 29 novembre 2024 et en tournée, ne la manquez pas en concert ! .

Théâtre des Feuillants 9 Rue Condorcet Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

