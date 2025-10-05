CENT POUR CENT JOHNNY – LA BOISERIE Mazan

CENT POUR CENT JOHNNY – LA BOISERIE Mazan vendredi 12 décembre 2025.

CENT POUR CENT JOHNNY Début : 2026-02-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Hommage au taulierLe tribute « 100 % JOHNNY » met à l’honneur Johnny HALLYDAY à travers un show en live authentique et fidèle à l’esprit du « Boss ».Ce show de plus de 2 heures vous offre une performance vocale, empreinte à la fois de puissance, de tendresse et d’émotion, délivrée par le leader du groupe, Jean-François DAVID, chanteur réputé pour ses interprétations magistrales et sa voix proche de celle du Taulier. Il ne cherche pas à l’imiter, mais il incarne l’homme avec passion et conviction et devient Johnny en faisant revivre au plus près ses chansons avec réalisme et énergie.Il est accompagné par 8 musiciens d’exception, tous reconnus dans le monde musical, avec comme chef d’orchestre, le talentueux pianiste André MORNET.

LA BOISERIE 150 CHEMIN DE MODENE – 84380 Mazan 84