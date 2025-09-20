L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions Le CERPI Saint-Chamond

L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions Le CERPI Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions 20 et 21 septembre Le CERPI Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

(Re)découvrez le musée de l’Usine à couleurs au sein l’ancienne teinturerie Gillet, qui est un palais industriel, datant de la fin du XIXe siècle.

Vous y verrez notamment :

• Une exposition sur le matériel roulant civil fabriqué dans la vallée du Gier.

• Une exposition de maquettes de locomotives fabriquées dans la vallée du Gier.

Le CERPI 27 rue François Gillet 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Le Creux Loire Auvergne-Rhône-Alpes

(Re)découvrez le musée de l’Usine à couleurs au sein l’ancienne teinturerie Gillet, qui est un palais industriel, datant de la fin du XIXe siècle.

©Ville de Saint-Chamond