L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions Le CERPI Saint-Chamond

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
(Re)découvrez le musée de l’Usine à couleurs au sein l’ancienne teinturerie Gillet, qui est un palais industriel, datant de la fin du XIXe siècle.
Vous y verrez notamment :
• Une exposition sur le matériel roulant civil fabriqué dans la vallée du Gier.
• Une exposition de maquettes de locomotives fabriquées dans la vallée du Gier.
Le CERPI 27 rue François Gillet 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Le Creux Loire Auvergne-Rhône-Alpes
©Ville de Saint-Chamond