L'UsiNe Concert de Dja L'Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule
L’UsiNe Concert de Dja L’Usine Saint-Pourçain-sur-Sioule vendredi 3 octobre 2025.
L’UsiNe Concert de Dja
L’Usine 16 Rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Venez passer une soirée exceptionnelle à L’Usine et profiter d’un concert de Dja. Au programme chanson française et variété internationale. Le concert est sur réservation et inclut une planche de charcuterie et de fromage pour 20€ par personne.
L’Usine 16 Rue Parmentier Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 38 83
English :
Come and spend an exceptional evening at L’Usine and enjoy a concert by Dja. On the program: French chanson and international variety. The concert is by reservation only and includes a charcuterie and cheese board for 20? per person.
German :
Verbringen Sie einen außergewöhnlichen Abend in der L’Usine und genießen Sie ein Konzert von Dja. Auf dem Programm stehen französische Chansons und internationale Varietäten. Das Konzert ist nur mit Reservierung möglich und beinhaltet eine Wurst- und Käseplatte für 20? pro Person.
Italiano :
Venite a trascorrere una serata eccezionale a L’Usine e godetevi un concerto di Dja. In programma: chanson francese e varietà internazionale. Il concerto deve essere prenotato in anticipo e comprende un tagliere di salumi e formaggi a 20 euro a persona.
Espanol :
Venga a pasar una velada excepcional en L’Usine y disfrute de un concierto de Dja. En el programa: chanson francesa y variedades internacionales. El concierto debe reservarse con antelación e incluye una tabla de embutidos y quesos por 20 € por persona.
