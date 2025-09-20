L’usine de dépollution des eaux usées de Chambéry Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne Chambéry

L’usine de dépollution des eaux usées de Chambéry Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne Chambéry samedi 20 septembre 2025.

L’usine de dépollution des eaux usées de Chambéry Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00 Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne Savoie

Sur inscription à partir du 1er septembre, limité à 18 personnes. Durée 1h30. Prévoir des chaussures fermées. Circuit de visite sur des passerelles grillagées en hauteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Les techniques de surveillance et nettoyage des réseaux d’eau usées vous seront aussi présentées en présence de matériel. Et présentation de l’unité de Biogaz.

Usine de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne 298 rue de Chantabord, 73026 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://www.grandchambery.fr/ https://www.facebook.com/ChamberyOfficiel;https://twitter.com/chamberymetro [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandchambery.fr/ »}] Venez découvrir l’usine « nouvelle génération » de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne, capable de recycler et valoriser les sous-produits issus des différents traitements. Photovoltaïque, turbinage, méthanisation des boues assurent l’alimentation électrique et thermique d’une partie de l’usine. Comprendre les différents processus depuis le réseau d’égouts jusqu’au laboratoire d’analyse.

Venez découvrir l’usine « nouvelle génération » de dépollution des eaux usées de l’agglomération chambérienne, capable de recycler et de valoriser les sousproduits issus des différents traitements.

Didier Gourbin/Grand Chambéry