L’Usine Étoile : un combat des hommes et des formes, Exposition inédite du photographe Philippe Reynaud Usine Etoile Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées d’une durée de 1h à 1h30. Tarif de 5€ par personne au profit de l’association Usine Étoile.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition inédite du photographe Philippe Reynaud.

À l’Usine Étoile, l’architecture ne se visite pas seulement : elle se ressent. Cet ancien site industriel, devenu aussi un lieu où se tutoient « Art et économie », accueille une exposition aussi puissante que délicate du photographe Philippe Reynaud, un face-à-face photographique en noir et blanc autour de la tauréo (l’art gestuel et vestimentaire du toréro).

Ni hommage, ni réquisitoire ; juste un regard. Un regard esthétique, graphique, presque architectural, sur ce rituel ancien où se croisent tensions, mouvements, silences et éclats. Ici, les corps dessinent l’espace, les gestes deviennent structures, l’arène une scène de contrastes. En miroir de l’Usine Étoile elle-même, faite de lignes franches et d’ombres habitées.

Deux territoires qui s’entrelacent, autour de la beauté du geste lyrique, qu’il soit guidé par le pinceau ou l’objectif. Deux approches qui interrogent notre rapport au geste, à la matière, à l’émotion. Deux mondes, une même intensité.

Les visiteurs auront le privilège d’échanger avec l’artiste qui présentera lui-même ses œuvres après une première exposition à la Galerie Gagosian de Paris.

Usine Etoile 4 allée du Puits 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « usine.etoile@gmail.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Philippe Reynaud