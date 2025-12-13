LUSKAD – Concert chorégraphié Le Pavillon de la Sirène de Paris PARIS 14

Luskad : mouvement en breton, au sens d’action collective.

Danse et musique, deux disciplines intimement liées dont la relation et la complémentarité n’ont de cesse de se réinventer selon les échanges, les directions, les choix artistiques des interprètes, les moments de leurs performances.

LUSKAD ou une forme artistique qui se renouvelle de l’intérieur en une mue constante, en déplaçant le cadre de référence classique du concert, rencontre entre musique écrite et danse improvisée, ou plutôt entre composition fixée (et non figée) et composition chorégraphique en temps réel, mettant ainsi en exergue tout ce que la sensation du temps peut impliquer de relatif et de subjectif.

Création d’événements de l’instant, uniques et éphémères par essence autour d’un programme évolutif mais entièrement dédié à la notion de mouvement estompant encore davantage les frontières esthétiques par l’enchaînement d’oeuvres musicales d’époques différentes, de styles contrastés, aux histoires variées, dans une volonté de continuité d’écoute que viendra partager, accompagner, enrichir, l’improvisation dansée.

Oeuvres de Marc Mellits, Tristan Macé, Jean-Daniel Braun, Mel Bonis, Charles Koechlin, Sebastian Tozzola, Mel Bonis, Barbara… Création originale 2025 de Frédérique Lory (commande Les Arts-Boutants)

LUSKAD est une création transdisciplinaire mêlant danse et musique.

Rencontre entre écriture musicale et improvisation chorégraphique, ce projet explore la notion de mouvement et la relativité du temps, offrant des instants uniques et éphémères où la danse enrichit la musique et vice versa.

Le samedi 10 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

payant

Sur réservation

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)

Tarif enfant : 5€ (-12 ans)

Tout public.

Date(s) : 2026-01-10T20:00:00+02:00_2026-01-10T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène de Paris 20 rue Dareau 75014 PARIS 14

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/visite-guidee-du-pavillon-et-de-son-exposition +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene