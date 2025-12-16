Luskad – Gouter musical janvier PA Paris

La musique ne serait-elle pas l’âme de la danse ? LUSKAD propose ici un spectacle interactif pour les tout petits, autour de deux arts intimement liés et en réinventions incessantes, rencontres inspirantes entre improvisations, compositions originales et chorégraphies ludiques, mettant en lumière toutes les façons dont les sons et les rythmes peuvent entrer en mouvement.

La danse nous donne ainsi à voir bouger la musique, pendant que la musique nous donne à entendre la danse !

Création originale de Marzena Komsta (Commande Les Arts-Boutants).

Le répertoire de créations contemporaines de Filipendule a donné naissance à une collaboration artistique transdisciplinaire : LUSKAD alliant danse et musique, deux disciplines intimement liées.

Le dimanche 11 janvier 2026

12€ tarif plein, 8€ tarif réduit, 5€ tarif enfant

25€ tarif famille (2 parents + 1 enfant)

Public tout-petits.

PA 20 rue Dareau 75014 Paris

