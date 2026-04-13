L’USVF fête ses 10 ans, Stade vélodrome Maurice Gaussens, Villemur-sur-Tarn

L’USVF fête ses 10 ans 9 et 10 mai Stade vélodrome Maurice Gaussens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-10T00:00:00+02:00 – 2026-05-10T01:59:00+02:00

Le samedi 9 mai 2026, au stade Vélodrome Maurice Gaussens à Villemur-sur-Tarn, le club de rugby de l’Union Sportive Villemur-Fronton célébrera les 10 ans de la fusion entre l’AS Villemurienne et l’US Frontonnaise.

Cette journée festive et conviviale débutera à partir de 10h avec des olympiades pour les enfants, organisées par les écoles de rugby de l’USVF (pôles Villemur et Fronton).

La cérémonie officielle d’ouverture se déroulera à 11h30, en présence de Monsieur Serge Pratmarti, Vice-président de la Ligue Occitanie de Rugby, des élus des communes de Fronton et de Villemur-sur-Tarn ainsi que des autorités locales.

Un repas convivial est proposé le midi avec au menu :

• Salade composée

• Cassoulet

• Assortiment de fromages

• Croustade

nscription en ligne pour le repas du midi :

https://www.helloasso.com/associations/ovalie-villemur-fronton/evenements/inscription-repas-du-midi-des-10-ans-de-l-usvf

Fin des inscriptions : 22 avril 2026

Tout au long de l’après-midi, différentes animations sportives et ludiques seront proposées pour petits et grands.

Des châteaux gonflables, une boutique dédiée à l’événement ainsi qu’un stand de recrutement pour l’équipe féminine de l’USVF, “Les Panthères”, seront également présents.

Une banda viendra animer la fin de journée dans une ambiance festive.

Le soir, la restauration sera assurée par Rosa Négra Gamelle, avec notamment :

• Planches de fromages et charcuteries

• Burgers frites

• Cuisson au brasero (côte de bœuf, saucisse, magret entier)

• Pommes de terre « gamelle » en accompagnement

La soirée se poursuivra en musique avec le groupe Real Gipsy.

Que vous soyez anciens joueurs, bénévoles, supporters ou simples amoureux du rugby, venez partager ce moment de convivialité et célébrer ensemble l’histoire de l’USVF.

Nous vous attendons nombreux pour fêter cet anniversaire.

Stade vélodrome Maurice Gaussens 11 Avenue Winston Churchill, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ovalie-villemur-fronton/evenements/inscription-repas-du-midi-des-10-ans-de-l-usvf »}, {« type »: « phone », « value »: « 0662675144 »}, {« type »: « email », « value »: « usvf10ans@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ovalie-villemur-fronton/evenements/inscription-repas-du-midi-des-10-ans-de-l-usvf »}]

Rendez-vous le samedi 9 mai 2026, l’US Villemur Fronton fête ses 10 ans au stade Maurice Gaussens. Venez nombreux afin de célébrer cette anniversaire dans un moment de convivialité et de retrouvailles USVF Rugby