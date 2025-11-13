Lutèce Lockness + Nuèit + Dj Déroutes – Festival Déroutes Askip Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 20:00 –

Gratuit : non Prix libre (6 € conseillé) Prix libre (6 € conseillé) Pas de prévente Tout public

Dans le cadre du Festival Déroutes**, festival itinérant à Nantes** à 20h30 – Lutèce Lockness (cat-folk baroque, France) : Lutèce Lockness présente Le Châ. Cet ovni du fond des âges interroge le temps, les lignes du désir et l’apesanteur. Sortie de sa galaxie souterraine au gré de ses déambulations, elle chante ses complaintes et parle à l’humain de son rapport au monde. Musique cat-folk, baroque et drône, usage de l’ésotérisme, elle débarque. à 21h15 – Nuèit (noise occitan, France) : Basée en Bretagne, Nuèit revisite le répertoire occitan avec des samples indus, drones et expérimentations noise. Chanteuse et violoniste depuis plus de 10 ans, elle mêle racines traditionnelles et influences industrielles. Rythmes métalliques, distorsions et ondes carrées torturées remplacent les fifres, les vielles à roue et les tambours. 22h00 – Dj Déroutes

Askip Île de Nantes Nantes 44200